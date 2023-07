Réchauffement climatique : le climat a-t-il "toujours changé", avec ou sans l'homme ?

Enfin, il est intéressant de se demander qui est Piers Corbyn, l’astrophysicien qui est cité en exemple. Tout d’abord, l’extrait est issu de la chaîne RT, c’est-à-dire Russia Today. Il s’agit d’un média de propagande qui est la propriété de l’État Russe. Cette chaîne est réputée pour répandre de la désinformation. Elle est réputée proche de l’extrême-droite et des réseaux complotistes.

Si Piers Corbyn – le frère du politicien britannique Jeremy Corbyn – est bien astrophysicien de formation, il n’est cependant pas climatologue et n’a jamais produit la moindre étude de niveau scientifique sur le climat.

Par contre, il est très connu dans les milieux climatosceptiques anglo-saxons où il participe à de nombreuses conférences visant à lutter contre l’exactitude scientifique. Ses positions sont loin de faire l’unanimité dans la communauté scientifique Outre-Manche. Ainsi, ne craignant pas de se déclarer expert aussi en épidémiologie, il a affirmé que la pandémie de Covid 19 était un hoax lié aux stratégies pour imposer la 5G et a été arrêté en février 2021 pour avoir déclaré publiquement que les efforts en faveur de la vaccination étaient comparables à l’Holocauste, ce qui démontre qu’il n’est pas non plus un très bon historien. Répandant cet autre cliché climatosceptique selon lequel "Le CO2 est bon pour les plantes", Piers Corbyn est davantage un polémiste qui soulève l’opinion qu’un véritable scientifique. Il n’y a aucune raison sérieuse de lui accorder plus de crédit qu’aux milliers de scientifiques qui sont spécialistes du climat et travaillent sur le sujet au sein du GIEC, mais aussi dans un nombre incalculable d’universités à travers le monde.