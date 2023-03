Réchauffement climatique : le cerveau influence l’immobilisme

Pourquoi ne parvenons-nous pas à changer nos habitudes de vie et de consommation malgré le constat alarmant des climatologues ? La faute à notre cerveau, et plus précisément à des mécanismes psychiques qui nous aveuglent et nous paralysent face aux enjeux environnementaux. Ce sont les phénomènes de distorsion de la réalité, et nous les décrypter, c’est tout l’enjeu des neuroscientifiques dans ce documentaire, aussi intéressant que didactique et déculpabilisant.

La température monte et si on ne réduit pas drastiquement nos émissions de CO2, la planète deviendra tout simplement invivable. On assiste déjà à des phénomènes de canicule et d’inondations effrayants et pourtant, malgré une prise de conscience réelle, on ne réagit pas, ou peu. Cette menace réelle continue de nous sembler irréelle. Alors, qu’est-ce qui coince ?

Beaucoup de mécanismes cérébraux expliquent l’inaction. Parmi eux, "le décalage temporel entre les causes et les effets" explique Albert Moukheiber : "Si je recycle, y a pas un arbre qui apparaît chez moi. Et si je ne recycle pas, y a pas de punition, y a pas une banquise qui me tombe sur la tête."