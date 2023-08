Réchauffement climatique : la fonte des glaciers crée de nouveaux lacs en montagne

Le rapport annuel sur l’état du climat mondial, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies mettait en évidence, en avril dernier, les changements survenus à l’échelle planétaire sur terre, dans les océans et dans l’atmosphère, causés par les niveaux records de gaz à effet de serre qui piègent la chaleur.

Les Alpes européennes ont battu des records de fonte des glaciers en raison d’une combinaison de faible enneigement hivernal, de l’arrivée de poussière saharienne en mars 2022 et de vagues de chaleur entre mai et début septembre. La situation des glaciers suisses est particulièrement dramatique. Ils ont perdu 6% de leur volume de glace entre 2021 et 2022, contre un tiers entre 2001 et 2022. Pour la première fois, aucune neige n’a survécu à la saison de fonte estivale, même sur les sites de mesure les plus élevés, et il n’y a donc pas eu d’accumulation de glace fraîche.

Le réchauffement climatique remodèle profondément le paysage des montagnes, entraînant une fonte massive des glaciers et ainsi la création de nouveaux lacs. Dans les Alpes Suisse on considère que 1200 lacs nouveaux sont apparus depuis 1850. Selon une étude récente publiée par l’Académie suisse des sciences, 180 d’entre eux ont été créés durant la dernière décennie.

L’étude a porté sur les 319 glaciers d’une superficie de plus de trois kilomètres carrés dans l’Himalaya central et oriental. Un cinquième d’entre eux environ forment des lacs. Les glaciers de cette région alimentent de grands fleuves tels que le Gange et le Brahmapoutre et contribuent à l’alimentation en eau d’un demi-milliard de personnes.