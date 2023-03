Réchauffement climatique : la floraison des cerisiers du Japon débute de plus en plus tôt

Au Japon, la saison de la floraison des cerisiers a été officiellement ouverte hier par l’agence météorologique japonaise. C’est le début d’un spectacle magnifique, qui commence de plus en plus tôt chaque année.

Si en 2021 et 2022, la floraison était déjà précoce, les arbres sont en fleurs dix jours plus tôt que la moyenne cette année. Un phénomène inquiétant qui risque de se répéter encore. En cause, le réchauffement climatique et un début du mois de mars plutôt chaud.

Les touristes actuellement au Japon sont cependant ravis d'assister au spectacle. "Je pense que c’est vraiment incroyable, ça montre bien la culture japonaise", s’exclame un touriste. "Je suis vraiment fascinée de voir les cerisiers en fleurs aujourd’hui", ajoute une autre.

Le cerisier, "Sakura en japonais", attire toujours autant les Japonais qui viennent en masse le prendre en photo. Ses fleurs roses et blanches sont vénérées dans le pays depuis des siècles.