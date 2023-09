Réchauffement climatique : en douter fait-il de vous le nouveau Galilée ?

Tout d’abord, Serge Galam commet une grosse erreur…. Galilée, astronome du XVIIe siècle, n’a pas été condamné pour avoir dit que la Terre était ronde, mais pour avoir dit qu’elle tournait autour du Soleil.

En effet, c’est en s’intéressant au mouvement de notre planète que Galilée a élaboré les preuves scientifiques que ce n’est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais l’inverse : la Terre tourne autour du Soleil. Il fut durement censuré par l’Eglise, qui tenait le modèle géocentrique pour vrai.

Toutefois, la lutte de Galilée ne visait pas à faire adopter ses opinions par les autres, mais à faire reconnaître des faits. C’est la lutte des preuves contre les croyances. Galilée soutenait que la Terre tournait autour du Soleil parce qu’il considérait l’avoir prouvé.

Reconnaître des faits

Depuis plus de deux siècles, les scientifiques du climat font exactement ce que préconisait Galilée : ils fondent leur science sur des démonstrations et des preuves. C’est ce qu’on appelle la consilience, le fait que la science s’exprime par des règles qui aboutissent à des prévisions qui se trouvent par la suite confirmée ensuite par des observations.

En l’occurrence, le réchauffement global repose sur des lois scientifiques (élaborées entre autres par Fournier, Foote, Tyndall et Arrhenius) qui permettent des prévisions (par exemple, l’augmentation de l’intensité de pluies, l’augmentation de la température globale), qui sont corroborées par une série d’observations (relatives à la fréquence des canicules, les pluies, les températures, la teneur en CO2 de l’atmosphère…).

En réalité, la découverte de Galilée remettait en question les croyances dominantes de son époque, sur lesquelles l’église appuyait son pouvoir. L’héliocentrisme était contraire aux Saintes Ecritures. On lit par exemple dans le livre de l’Ecclésiaste : "Le Soleil se lève et se couche, et il revient à son lieu " Et dans les Psaumes que la Terre est ferme et immobile.

Par conséquent, pour l’Eglise, les théories de Galilée ne pouvaient être ni défendues ni enseignées. Galilée fut d’ailleurs contraint d’abjurer l’un de ses ouvrages dans une formule qui lui a été dictée et à laquelle, dit la légende, il aurait ajouté en aparté : "Et pourtant, elle tourne !".