Réchauffement climatique : capter le CO2 dans l’atmosphère, la solution ?

Une fois que le CO2 a été emprisonné, une question se pose : qu’allons-nous en faire ? Une des pistes est de l’enfouir profondément et définitivement sous terre. C’est ce que fait le site expérimental d’Orca en Islande. Le CO2 est même directement entreposé sous le site de l’usine afin de réduire les coûts de transport. Ce scénario semble séduisant, mais il se heurte à différents obstacles.

"Stocker le CO2 dans le sol est très coûteux et contraignant", explique Célia Sapart car "il est très compliqué d’éviter les fuites et il faut éviter que le CO2, qui est plus léger que l’eau, ne remonte à la surface ou ne fuie vers d’autres réservoirs et ressorte à un moment ou un autre dans l’atmosphère". Il faut donc utiliser "des réservoirs profonds et imperméables". Souvent jusqu’à plus de 800 mètres sous terre. Il n’est donc pas possible de faire du stockage de carbone en sous-sol partout dans le monde.