Réchauffement climatique à Liège : 3 camions-citernes désormais nécessaires pour arroser les jeunes arbres

"Plus d'arbres pour plus de fraîcheur en ville", c'est le slogan du plan Canopée lancé l'an dernier par la ville de Liège. Un projet ambitieux qui prévoit de planter 24 000 arbres d'ici 2030. En période de canicule et de sécheresse, l'arbre est un climatiseur naturel qui réduit les îlots de chaleur en milieu urbain. A Liège, l'ingénieur forestier communal Thomas Halford dirige le service forestier, composé de 15 personnes. Et le réchauffement climatique influence directement son travail.

A Liège, l'ingénieur forestier communal Thomas Halford dirige le service forestier, composé de 15 personnes, et le réchauffement climtique influence son travail, comme il l'explique : "Par exemple, il y a 15 ans, on pouvait planter les arbres en hiver et on n’avait pas besoin de les arroser en été. La reprise se faisait. Il n’y avait pas de problème de dépérissement. Depuis 2018, on est obligés d’arroser les arbres en été sinon on perd les plantations réalisées pendant l’hiver. Les arrosages, ici, on les commence aux environs de la mi-mai jusqu’à la mi-septembre, à raison de 100 litres d’eau par arbre tous les 15 jours. C’est donc un travail considérable. Pour le moment, on arrose 1.800 arbres. Ce sont donc 600 arbres plantés l’hiver dernier et 1.200 arbres plantés cet hiver-ci. Et pour pouvoir mettre les 100 litres, tous les 15 jours, on a 3 camions citernes qui tournent en même temps : un camion-citerne de 10.000 litres et deux camions citernes de 5.000 litres. On a donc 3 équipes qui tournent en permanence et c’est une nouvelle charge de travail qui est considérable".