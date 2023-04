Recharger son véhicule électrique un peu moins cher depuis le début de cette année… mais pas partout

Olivier Duquesnes du Moniteur automobile est quant à lui plus confiant. "Quand on va au garage avec une voiture à moteur thermique, il faut payer la vidange, il y a les fluides à changer. Le moteur électrique, au contraire, fonctionne par électromagnétisme. Il n’y a donc pas de frottements et moins de liquides à changer. L’entretien coûte donc moins cher. Et quand on regarde l’espérance de vie, celle du moteur électrique est plus élevée que le thermique."

Mais les deux spécialistes se mettent d’accord sur la conclusion : "La voiture électrique redevient plus intéressante à l’usage depuis le début de cette année vu la diminution des prix mais dans des proportions moins importantes qu’avant 2022", explique David Leclercq. "Il faudra donc parcourir un plus grand nombre de kilomètres avant d’amortir son achat et obtenir un résultat financier à l’avantage d’un véhicule électrique plutôt que thermique."