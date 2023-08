Recharge d’une voiture électrique à domicile : tout ce qu’il faut savoir

Le prix d’une borne varie en fonction de la puissance et des fonctionnalités. Il peut aller de 600 à 2000 euros hors frais d’installation. Il est possible aussi d’avoir une réduction d’impôt de 15 à 30% si on achète une borne en 2023 ou 2024.

Dernière chose importante à pas oublier, c’est de déclarer la borne auprès de son gestionnaire de réseau de distribution, au risque de devoir payer une amende administrative.