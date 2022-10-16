Отримайте ваучери, коли викидаєте сміття | Recevoir des bons d'achat en jetant ses déchets

Це можливо, завдяки "Click", новому спільному проекту, який розпочався минулого тижня в Турне. Конкретно, як це працює?

Ви повинні завантажити програму "le Click". Потім сканувати всі зібрані відходи, перш ніж викинути їх у смітник. За кожний відход ви отримуєте "кругові UCoins" (CUC). Ці "віртуальні бали" можна обміняти в інтернет-магазині Click, з продавцями та місцями, які є партнерами проекту. Наприклад, 150 UCoins нададуть вам доступ до безкоштовного входу в музей при покупці платного входу в Турне або навіть орендної картки в бібліотеках міста.

Проект розпочався у вересні 2020 року в місті Ле-Кок, а потім був експортований до кількох інших комун на бельгійському узбережжі, а також до Антверпена та Намюра. У Бельгії "Le Click" вже випробували майже 40 000 людей.

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