Отримайте ваучери, коли викидаєте сміття | Recevoir des bons d'achat en jetant ses déchets

Recevoir des bons d’achat en jetant ses déchets

C’est possible, grâce au " Click ", un nouveau projet participatif qui a commencé la semaine dernière à Tournai. Pour lutter contre les déchets sauvages, cette ville du Hainaut a lancé une initiative. Concrètement, ça se passe comment ?

Il faut télécharger l’application " le Click ". Ensuite, on scanne tous les déchets qu’on ramasse avant de les jeter à la poubelle. A chaque déchet, on reçoit des " Circular UCoins " (CUC). Ces "points virtuels " peuvent être échangés sur le webshop du Click, auprès de commerçants et de lieux qui sont partenaires du projet. Par exemple, 150 UCoins vous donneront accès à une entrée musée gratuite à l’achat d’une entrée payante à Tournai ou encore une carte de location dans les bibliothèques de la ville.

Débuté en septembre 2020 dans la ville du Coq, le projet s’est ensuite exporté dans plusieurs autres communes de la côte belge, de même qu’à Anvers et à Namur. Près de 40 000 personnes ont déjà testé " le Click " en Belgique.

Accueil | The Click (the-click.be)