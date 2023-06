Recettes records pour le foot pro belge, mais la santé financière des clubs reste fragile

Le football professionnel belge a enregistré un chiffre d’affaires record de 381,5 millions d’euros en 2021-2022, une augmentation de plus de 30% par rapport à l’exercice précédent. Mais dans le même temps, la santé financière des clubs reste fragile en raison d’une perte nette cumulée de 156 millions d’euros (16 millions d’euros de plus que lors de la précédente période). C’est ce qui ressort du sixième rapport annuel de Deloitte et de la Pro League sur l’impact du football sur la société. "Bien que les revenus n’aient jamais été aussi élevés, la rentabilité des clubs reste précaire", selon le rapport.



De manière générale, le football belge se porte très bien financièrement. Après une baisse des revenus lors de la saison 2020-2021, les chiffres repartent à la hausse et atteignent des records. La raison ? Une augmentation des droits de télévision et des revenus de sponsoring. "La vente de billets n’est plus la principale source de revenus", indique encore le rapport. Mais cette bonne santé financière du football professionnel en Belgique est tout de même mise en perspective dans les conclusions de l’étude : "Il convient de noter que l’augmentation des recettes ne s’accompagne pas nécessairement d’une hausse des bénéfices. Pour de nombreux clubs, la réforme fiscale de 2022 (ndlr : + 21% de dépenses fiscales) a sans aucun doute été un coup dur sur le plan financier, et il reste à voir comment ils absorberont cette hausse des dépenses à l’avenir. Certains clubs devront sans doute adapter davantage leur modèle d’entreprise". En dehors de cela les salaires continuent à représenter un coûts relativement élevé en raison de la "guerre internationale des talents".



Malgré ces observations, le rapport reste positif. "Bien qu’ils n’aient jamais payé autant d’impôts, les clubs n’ont jamais autant investi dans des projets sociaux et dans le développement de la jeunesse". Les conséquences de la pandémie de coronavirus sont également prises en compte dans les chiffres. Quelque 32 matches se sont encore déroulés à huis clos (2021-2022), de sorte que les capacités n’ont pas été pleinement utilisées.



La bonne campagne des clubs belges permet déjà d’entrevoir des signes positifs pour le prochain rapport puisque lors de la saison 2022-2023, la Belgique a terminé 8e au classement de l’UEFA, ce qui donne au champion du pays un ticket direct pour la phase de groupes de la Ligue des champions en 2023-2024. Cela s’accompagne d’un montant des prix substantiels d’environ 15 millions d’euros pour la participation à la phase de groupes. voilà qui devrait encore augmenter le chiffre d’affaires et l’impact économique général du football belge.