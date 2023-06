"Recettes pour une nouvelle vie": se former aux métiers de la restauration à l’école du chef Thierry Marx

"Cuisine Mode d’Emploi", c’est tout un réseau d’écoles aux quatre coins de la France initié par le chef étoilé Thierry Marx depuis 2012. On y accueille gratuitement des personnes pour leur donner une formation en accéléré et les (r) amener sur le chemin de l’emploi. La réalisatrice Isabelle Bonnet-Murray a suivi le parcours de cinq stagiaires dans l’établissement de Marcq-en-Barœul dans le Nord, le dernier-né et 9e du genre.

Alors que les formations sont parfois longues et onéreuses, ces collèges se donnent trois petits mois pour former ces élèves, de tous âges et de tous milieux, aux métiers de la restauration. Et l’idée étant de développer l’emploi local et donc d’aller dans les zones rurales, en plus des neuf établissements existants, des formations itinérantes sont données dans une vingtaine d’autres villes.

Le film nous fait suivre le parcours d’apprentissage de Rémi, Camille, Lola, Louis et Manal, cinq stagiaires-candidats à cette formation aux bases de la cuisine. Chacun avec un but, et tous avec la même volonté d’évoluer.