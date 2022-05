Le Gin & Tonic est un classique dont on ne s'est pas encore lassé (si oui alors c'est très triste) et qui continue à avoir sa place sur les carte des bars à cocktails. Mais cette version japonaise servie avec du gingembre change du classique qu’on adore. Yuzu et de sakura viennent compléter cette variante.

Préparation :

Découpez le gingembre en longs bâtonnets de taille égale. Remplissez un verre à long drink de glaçons jusqu’au bord et ajoutez le gingembre. Versez le tonic sur les glaçons et ajoutez un bâtonnet agitateur. Versez 5 cl de Roku Gin dans un verre ou un gobelet doseur à température ambiante. Laissez les invités se servir leur gin.

Variante :