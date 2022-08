Recette pour la rentrée : que faire avec les restes du barbecue ?

Découpez le poulet en petits dés, hachez l’échalote, le persil et les cornichons finement.

Il n’y a plus qu’à assembler le tout, ajoutez la mayonnaise, le vinaigre de cidre et assaisonnez avec du sel et du poivre (attention que vous avez normalement déjà assaisonné votre viande à la cuisson dans votre barbecue). N’oubliez pas de bien mélanger l’ensemble.

Si vous voulez alléger un peu la préparation, faites moitié mayonnaise, moitié yaourt, en corrigeant l’acidité avec un peu plus de vinaigre si nécessaire.