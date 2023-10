Recette : pomme en douceur à la vanille, verveine et thé matcha par Julien Lapraille

Les desserts sont souvent le point culminant de tout repas, et si vous recherchez une option légère et délicieuse, la recette de pomme en douceur à la vanille, verveine et thé matcha par Julien Lapraille est une option parfaite. Cette création allie la douceur naturelle de la pomme, l'arôme envoûtant de la vanille, la fraîcheur de la verveine et une touche de thé matcha pour une expérience gustative exceptionnelle. Suivez attentivement ces étapes pour impressionner vos convives avec un dessert à la fois léger et sophistiqué.