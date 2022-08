Recette : Pastilla de canard à la rhubarbe, graines de fenouil et amandes

• Préchauffez le four à 210° (th. 7 – 8). Dans une poêle, faites cuire le canard côté peau (gras) à feu doux pendant 7 min. Retournez la viande et poursuivez la cuisson 30 secondes. Enlevez de la poêle et coupez en petits morceaux.

• Dans une cocotte, faites suer les oignons dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez les épices. Faites cuire 2 min puis ajoutez la rhubarbe et poursuivez la cuisson 5 min.

• Versez le bouillon de volaille par-dessus. Ajoutez les morceaux de canard et faites cuire jusqu’à ce que la préparation soit moelleuse (mais non liquide). Incorporez alors le jus et le zeste de citron ainsi que les amandes. Assaisonnez généreusement.

• Huilez 4 ramequins ou caquelons individuels (ou un moule rond à bords droits pour une pastilla d’une seule pièce) et placez-y 2 épaisseurs de feuilles de brick (en laissant les bords des feuilles vers le haut). Disposez la préparation au canard et à la rhubarbe et rabattez les feuilles de brick sur la garniture en rentrant les bords à l’intérieur des bols. Badigeonnez le dessus des pastillas d’huile d’olive et enfournez 20 min. Saupoudrez de cannelle avant de servir.