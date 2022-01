Recette, mythes, particularités,… à la découverte des pâtes asiatiques avec Carlo De Pascale

On prétend souvent que les pâtes ont été inventées par les Chinois et ramenées en Europe par Marco Polo. Cette rumeur est totalement fausse. Il s’agit d’une mauvaise interprétation du livre de l’explorateur par un journal américain.

Marco Polo revient en 1290 en Italie de son périple à travers l’Asie. De nombreuses sources historiques du 13e siècle et antérieures à cette période attestent que les pâtes, tant en Europe que dans le monde arabe et la péninsule ibérique, on mange des pâtes depuis très longtemps. Si Marco Polo parle de pâtes dans ses récits, c’est plutôt parce qu’il est étonné de découvrir la diversité des plats de pâtes à base de blé de l’autre côté du globe.

Il reste à l’heure actuelle impossible à deviner qui a inventé les pâtes.