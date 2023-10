Recette du riz sauté aux crevettes et noix de cajou de Gerald Watelet

La veille, rincez le riz et faites-le cuire dans 1 casserole d'eau pendant 15 min. Laissez-le gonfler dans la casserole, feu éteint. Versez-le dans 1 plat puis filmez-le et mettez-le au frais.

La veille, rincez le riz et faites-le cuire dans 1 casserole d'eau pendant 15 min. Laissez-le gonfler dans la casserole, feu éteint. Versez-le dans 1 plat puis filmez-le et mettez-le au frais.

La veille, rincez le riz et faites-le cuire dans 1 casserole d'eau pendant 15 min. Laissez-le gonfler dans la casserole, feu éteint. Versez-le dans 1 plat puis filmez-le et mettez-le au frais.

La veille, rincez le riz et faites-le cuire dans 1 casserole d'eau pendant 15 min. Laissez-le gonfler dans la casserole, feu éteint. Versez-le dans 1 plat puis filmez-le et mettez-le au frais.

Le jour même, battez les oeufs avec 1 c. à soupe de sauce soja et 1 c. à soupe de sauce nuoc-mam. Faites-les cuire comme 1 omelette dorée dans 1 poêle avec un peu d'huile.

Le jour même, battez les oeufs avec 1 c. à soupe de sauce soja et 1 c. à soupe de sauce nuoc-mam. Faites-les cuire comme 1 omelette dorée dans 1 poêle avec un peu d'huile.

Le jour même, battez les oeufs avec 1 c. à soupe de sauce soja et 1 c. à soupe de sauce nuoc-mam. Faites-les cuire comme 1 omelette dorée dans 1 poêle avec un peu d'huile.

Le jour même, battez les oeufs avec 1 c. à soupe de sauce soja et 1 c. à soupe de sauce nuoc-mam. Faites-les cuire comme 1 omelette dorée dans 1 poêle avec un peu d'huile.