Recette du kransekake de Gerald Watelet

Mélanger le sucre glace et la poudre d'amande. Ajouter les blancs d'œufs et mélanger jusqu'à avoir une pâte ferme.

Bien couvrir la pâte et la mettre au frigo pendant 6 heures (si possible tout une nuit).

Le lendemain, sortir la pâte du frigo 30 minutes avant et préchauffer le four à 200°C.

Mettre dans les moules huilés (les moules en forme d'anneaux) et faire cuire au four pendant environ 10 à 12 minutes. Les anneaux doivent être très légèrement dorés.

Faire un cône avec une feuille de papier et couper le haut pour avoir un tout petit trou (ou utiliser une poche à douille avec une douille très fine).

Faire le glaçage en mélangeant le blanc d'œuf, le sucre glace et le jus de citron.

