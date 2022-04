Faites dorer votre gigot dans un beurre bien chaud. Assaisonnez de sel et poivre. Entourez de quartiers d’oignons, les gousses d’ail écrasées et des queues de persil. Enfournez ensuite pour +-20’ suivant la cuisson souhaitée.

