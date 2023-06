Faites tiédir le lait, émiettez la levure et laissez gonfler quelques minutes. Dans la cuve du robot, placez la farine, les œufs, les pommes râpées, le sel, le sucre et le zeste de citron. Ajoutez le mélange levure/lait et commencez à pétrir à vitesse lente pendant 2 minutes. Ajoutez le beurre bien froid coupé en dés et continuez le pétrissage quelques minutes, le temps que la pâte se détache des parois du bol.