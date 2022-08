Recette de saison : tian d’aubergines, tomates, mozzarella de Candice

Suivez cette recette de tian d’aubergines, tomates, mozzarella pour 6 personnes avec des légumes de saison.

Ingrédients

3 grosses boules de mozzarella

3 aubergines moyennes

4 belles tomates

15 cl d’huile d’olive

1 c. à s de vinaigre balsamique

2 brins de thym frais

1 brin de romarin

Sel

Poivre

Préparation

Allumez le gril du four. Rincez et essuyez les aubergines et les tomates. Coupez les aubergines en rondelles de 1/2 cm d’épaisseur et les tomates en tranches de la même épaisseur. Détaillez la mozzarella en tranches.

Tapissez la plaque du four de papier aluminium, disposez dessus les rondelles d’aubergines, badigeonnez-les d’huile d’olive au pinceau et salez.

Mettez-les 20 min sous le gril en les retournant à mi-cuisson. Sortez-les et passez le four à 210°.

Dans un plat à four, rangez les légumes et la mozzarella en alternant les couleurs et en les faisant se chevaucher comme des écailles. Salez, poivrez, parsemez de thym et de romarin émiettés et arrosez du reste d’huile.

Mettez au four 20 minutes. Lorsque vous avez sorti votre plat du four, arrosez d’un filet de vinaigre balsamique. Servez chaud, en entrée ou en accompagnement d’un poisson ou d’une viande grillée.