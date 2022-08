Portez à ébullition une casserole d’eau salée avec un demi citron. Déposez le poulpe dans l’eau chaude et faites cuire 30’. Après 30’, laissez refroidir le poulpe dans l’eau. Pendant ce temps, émincez finement le zeste de citron que vous blanchissez à l’eau. Egouttez et réservez.

