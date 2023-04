Recette de pâtes à la crème de pommes de terre de Gerald Watelet

Dans une poêle à bords hauts, verser deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Chauffer et faites rissoler la gousse d’ail. Enlever l’ail quand il est bien rôti, et ajouter les pommes de terre. Mouillez à hauteur à l’eau froide, salez, poivrez et ajoutez la sauge et le thym.