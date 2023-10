Recette de la tarte aux échalotes et au Chavignol de Gerald Watelet

Préchauffez le four à 180 °C.

Mélangez tous les ingrédients de la pâte avec 1 pincée de sel, formez1 boule. Abaissez la pâte sur 5 mm d'épaisseur, foncez 1 plat à tarte et laissez au frais 1h.

