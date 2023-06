Recette de Grenadin de veau aux asperges de Malines & Morilles

Grattez les asperges en coupez-les en tronçons, et blanchissez séparément les pointes des tiges. Elles doivent restez croquantes. Egoutez-les et réservez.

Grattez les asperges en coupez-les en tronçons, et blanchissez séparément les pointes des tiges. Elles doivent restez croquantes. Egoutez-les et réservez.

Grattez les asperges en coupez-les en tronçons, et blanchissez séparément les pointes des tiges. Elles doivent restez croquantes. Egoutez-les et réservez.

Grattez les asperges en coupez-les en tronçons, et blanchissez séparément les pointes des tiges. Elles doivent restez croquantes. Egoutez-les et réservez.

Lorsqu’ils sont bien dorés sur les deux faces, débarrassez-les sur un plat à four et terminez de les cuire dans un four préchauffé à 180°.

Lorsqu’ils sont bien dorés sur les deux faces, débarrassez-les sur un plat à four et terminez de les cuire dans un four préchauffé à 180°.

Lorsqu’ils sont bien dorés sur les deux faces, débarrassez-les sur un plat à four et terminez de les cuire dans un four préchauffé à 180°.

Lorsqu’ils sont bien dorés sur les deux faces, débarrassez-les sur un plat à four et terminez de les cuire dans un four préchauffé à 180°.