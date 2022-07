Recette de côte de veau aux asperges de Gerald Watelet

Grattez et coupez les asperges en biseau. Blanchissez-les en ajoutant les pointes à la fin, car elles cuisent plus vite. Egouttez ensuite et réservez.

Grattez et coupez les asperges en biseau. Blanchissez-les en ajoutant les pointes à la fin, car elles cuisent plus vite. Egouttez ensuite et réservez.

Grattez et coupez les asperges en biseau. Blanchissez-les en ajoutant les pointes à la fin, car elles cuisent plus vite. Egouttez ensuite et réservez.

Assaisonnez les côtes de veau et saisissez-les au beurre bien chaud sur les deux côtés. Débarrassez-les ensuite dans une sauteuse sans matière grasse et enfournez pour 10’.

Assaisonnez les côtes de veau et saisissez-les au beurre bien chaud sur les deux côtés. Débarrassez-les ensuite dans une sauteuse sans matière grasse et enfournez pour 10’.

Assaisonnez les côtes de veau et saisissez-les au beurre bien chaud sur les deux côtés. Débarrassez-les ensuite dans une sauteuse sans matière grasse et enfournez pour 10’.