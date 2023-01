Recette de Carlo De Pascale : la galette des rois

Attendue par tous les gourmands en début d’année, la galette des rois fait son grand retour en ce vendredi 6 janvier. Avec sa fève pour devenir roi ou reine d’un jour, son succès ne diminue pas. Dans Le 6/8, Carlo de Pascale vous propose quelques astuces pour la trouver en commerce ou la cuisiner soi-même, pour les plus courageux.

On trouve quoi dans le commerce ?

En grande surface des galettes frangipane à environ 6/7 euros pour une 4/6 personnes.

Et chez le pâtissier ?

Les galettes sont plus chères chez les pâtissiers car elles sont, généralement, plus généreuses en amandes et en beurre. On a une vraie frangipane avec de la crème pâtissière et de la poudre d’amandes.

Et la galette maison ?

Ingrédients

2 rouleaux de pâte feuilletée

1 fève

2 Œufs pour la dorure

Crème d’amande :

100 g de sucre

100 g de poudre d’amandes

100 g de beurre

2 œufs

Arôme amandes amères

Pour réaliser la crème d’amandes :

1. Dans un grand bol, déposer le beurre pommade (température ambiante, très important).

2. Ajouter le sucre, bien mélanger.

3. Incorporer le premier œuf puis le deuxième.

4. Fouetter, mais pas trop.

5. Ajouter la poudre d’amandes, 3 gouttes d’arôme et mélanger à nouveau, au fouet.

La galette :

Préchauffer le four à 200°.