Recette de Carlo de Pascale : idées de repas pas trop chers pour les fêtes

Cette année, troquez le classique foie gras, saumon, homard, pour des alternatives moins onéreuses, mais tout aussi festives et délicieuses. Dans Le 6/8, Carlo de Pascale vous propose quelques idées pour éviter de briser votre tirelire à l’approche des fêtes.

Le homard, ce n’est plus la saison ! Optez pour un repas traditionnel tout aussi savoureux et moins coûteux. Par exemple, le repas boudin, pommes et purée Robuchon comblera de bonheur vos convives sans vider votre porte-monnaie. Souvenez-vous également de la recette de poulet massé au beurre aux herbes, facile à réaliser, à accompagner avec une poêlée de légumes de saison et une sauce à base de jus de viande.

Une recette : la ballotine de volaille

Ingrédients

Champignons

Beurre

Échalotes

Vermouth blanc

Persil

Filets de poulet

Jambon d’Ardenne

De la crème

Préparation