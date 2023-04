Recette de Candice: Tourte au bœuf à la bière – beef pie

Tourte au bœuf à la bière – beef pie

Pour 6 personnes - Préparation: 25 min - Cuisson: 2 h 30



700 g de boeuf à bouillir ou à braiser, en dés

2 grosses c. à s. de farine

1 oignon haché

2 gousses d’ail

1 carotte pelée et hachée

4 branches de céleri hachées

2 panais pelés et hachés

1 poignée de romarin, thym et laurier frais

2 x 400 g de tomates en conserve

1 bière type Guinness

1 rouleau de pâte feuilletée

1 oeuf battu

huile d’olive

sel et poivre du moulin

. Salez et poivrez la viande, saupoudrez de farine et malaxez du bout des doigts.

. Dans une cocotte à fond épais, faites-la revenir dans 3 c. à s. d’huile d’olive. Ajoutez les oignons et l’ail, laissez cuire 1 min, puis incorporez la carotte, le céleri, les panais et les herbes.

. Poursuivez la cuisson 4 min puis versez la bière. Ajoutez les tomates et portez à ébullition. Mélangez, couvrez et laissez mijoter 2 h.

. Préchauffez le four à 190° (th. 6). Versez la viande en sauce dans un plat allant au four ou dans des ramequins individuels.

. Étalez la pâte feuilletée par-dessus si vous utilisez un plat, ou coupez des cercles dans la pâte aux dimensions des ramequins. Soudez bien les bords au plat à l’oeuf battu. Badigeonnez le dessus de pâte de lait ou d’oeuf battu et enfournez 20 min (plus ou moins selon les indications du fabricant).