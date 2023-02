Recette de Candice: Soupe de légumes blancs au gingembre et au cacao

Pour 6 personnes

Préparation : 30 min. – Cuisson : 40 min.

200 g de blancs de poireaux

200 g d’oignons pelés

200 g de céleri-rave pelé

200 g de courgettes pelées

2 c. à s. d’huile d’arachide

25 g de gingembre frais

75 g de cacahuètes salées

50 g de poudre d’amandes

1 litre de bouillon de volaille

1 bouquet garni

20 g de poudre de cacao pur à 100%

Sel et poivre du moulin

Coupez tous les légumes et faites-le revenir dans l’huile à tout petit feu en mélangeant. Assaisonnez. Pelez et émincez finement le gingembre, ajoutez-le à la casserole. Incorporez les cacahuètes et la poudre d’amandes, mouillez avec le bouillon et ajoutez le bouquet garni. Couvrez et laissez frémir 30 min. Retirez le bouquet, ajoutez le cacao et mixer pour obtenir un potage onctueux. Remettez la casserole sur le feu et écumez.