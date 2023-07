Recette de Candice: Sauce sucrée salée à la pêche

Une sauce/marinade excellente sur des spare ribs, du canard ou des brochettes de poulet.

Sauce sucrée salée à la pêche

175 ml de nectar de pêche + 1 c. à s. de confiture d’abricot + 1 c. à s. de sauce worcestershire + 2 c. à s. de sauce soja + 1 c. à s. de rhum brun + 125 ml de coulis de tomates + 2 gousses d'ail hachées + gros sel et poivre noir.

Portez tous les ingrédients à ébullition dans 1 fond d’eau. Laissez épaissir 10 min. Salez et poivrez. Servez la sauce chaude ou à température ambiante.