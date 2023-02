Recette de Candice: Salade de poulet Bang Bang

Salade de poulet Bang Bang

Pour 4 personnes

Préparation: 20 min - Cuisson: 10 min.

500 g de blanc de poulet

200 g de haricots verts coupés en deux

300 g de nouilles udon sèches (nouilles blanches épaisses à base de farine de blé, dans toutes les épiceries asiatiques) ou vermicelles chinois

80 g de feuilles de chou chinois

1 bouquet de coriandre fraîche

Pour la sauce sésame aux cacahuètes:

75 g de graines de sésame grillées

75 g de cacahuètes grillées non salées

125 ml de mirin (vin de riz)

125 ml de sauce soja

Faites pocher le poulet 10 min dans l'eau bouillante puis laissez-le refroidir 10 min avant de l'émincer finement. Faites cuire les haricots à l'eau ou à la vapeur. Egouttez-les, rincez-les sous l'eau froide, et égouttez-les à nouveau. Faites cuire les nouilles dans un grand volume d'eau bouillante. Quand elles sont juste tendres, égouttez-les, passez-les sous l'eau froide et égouttez-les à nouveau. Préparez la sauce en mixant simplement tous les ingrédients ensemble. Mélangez dans un saladier le poulet, les haricots, les nouilles, les feuilles de chou, la coriandre et la sauce.