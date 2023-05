Recette de Candice: Roulades de bœuf farcies d’ail et de persil à la tomate

Roulades de bœuf farcies d’ail et de persil à la tomate

4 fines tranches de bœuf

1 gousse d’ail

5 branches de persil plat

120 g de Parmigiano Reggiano

1 trait de vin

Sel et poivre

Huile d’olive

2 oignons émincés

Pour la sauce tomate :

1,5 L de tomates mixées

Huile d’olive

Préparez la sauce tomate : pelez et épépinez les tomates puis mixez la chair. Faites compoter dans un fond d’huile d’olive pendant 1 heure à feu doux.

Etalez chaque tranche fine de bœuf sur le plan de travail. Salez et poivrez. Huilez légèrement. Hachez l’ail, ciselez le persil plat et parsemez-en chaque morceau. Recouvrez de copeaux de Parmigiano Reggiano et roulez les tranches sur elles-mêmes. Fermez-les avec des cure-dents.

Dans une sauteuse, faites revenir les oignons dans de l’huile d’olive. Ajoutez les rouleaux de viande. Au bout de quelques minutes, ajoutez le vin et laissez réduire. Versez ensuite la sauce tomate sur la viande et laissez mijoter 30 à 40 min.

A la fin de la cuisson de la viande, faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée pendant 5 min.

Servez les roulades avec leur sauce, accompagnées de pâtes fraîches parsemées de copeaux de Parmigiano Reggiano.