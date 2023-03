Recette de Candice : Risotto aux scampis et au jambon de parme

Risotto aux scampis et au jambon de parme

Pour 4 personnes

400 g de riz Arborio

200 g de jambon de Parme en très fines tranches

16/20 scampis

1/2 litre de lait

1/2 litre d’eau

50 g de mascarpone

4 feuilles de sauge

100 ml de vin blanc

1 oignon émincé

1 c. à c. de noix de muscade râpée

50 g de parmesan plus un morceau pour servir à table

Sel et poivre du moulin

Faites bouillir le lait et l’eau avec 4 feuilles de sauge et la noix de muscade. Salez légèrement.

Faites-y revenir l’oignon à feu doux dans de l’huile d’olive. Versez le riz, remuez bien.

Mouillez avec le vin. Quand il est absorbé, versez le lait en plusieurs fois. Poivrez. Laissez

cuire 18 minutes. Entre-temps, faites cuire les scampis et enroulez-les de fines tranches de

jambon de Parme.

En fin de cuisson, ajoutez le mascarpone et le parmesan au risotto. Servez le risotto avec les

scampis par-dessus.

Tagliatelles fraîches aux champignons