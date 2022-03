Recette de Candice : récapitulatif beignets de Carnaval

Ingrédients

75 ml de lait tiède

15 g de levure fraîche de boulanger

200 g de farine

1 gros œuf

1 c. à s. de sucre semoule

1/2 c. à c. de sel

1 dl de bière blonde

25 g de beurre fondu

de la graisse (pas d'huile) pour la friture

du sucre glace

Préparation

Émiettez la levure dans le lait tiède et ajoutez-y le sucre et un peu de farine.

laissez reposer le levain dans un endroit chaud pendant 15 min.

Pendant ce temps, tamisez la farine - faite un puits au milieu. Versez-y le levain. Mix.

Ajoutez le jaune d'œuf et la bière ainsi que le beurre fondu.

Battez le blanc d'œuf en neige très ferme avec du sel puis incorporez-le à la pâte

Couvrez la terrine d'un linge humide et laissez lever la pâte au chaud à l'abri des courants d'air jusqu'à ce qu'elle ait double de volume.

Préchauffez la graisse de friture à 180 ° C.

A l'aide de 2 cuillères à café, prélevez des petites portions de pâte de la grosseur d'une noix et plongez-les dans la graisse chaude.

Lorsqu'elles sont bien dorées, retirez-les et égouttez-les sur du papier de cuisine.

Saupoudrez de sucre glace ou impalpable et servez aussitôt.