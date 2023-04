Recette de Candice : quatre glaçages inratables pour gâteaux

2 blancs d’œufs

115g de beurre

170g de sucre

Préparez un bain-marie d’eau frémissante (non bouillante). Placez un récipient contenant les blancs et le sucre dans un récipient et posez-le sur le bain-marie. Fouettez jusqu’à l’obtention d’une meringue brillante (elle doit être tiède).

Hors du feu, continuez de battre pendant 10 min.

Ajoutez le beurre 20g par 20g en continuant à battre.