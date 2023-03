Recette de Candice : Pilaf de semoule aux épices, au poulet et à la grenade

Pilaf de boulgour aux épices, au poulet et à la grenade

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min.

Cuisson : 40 min.

8 filets de cuisse de poulet

2 c. à s. de ras-el-hanout

1 c. à s. de curcuma

400ml de fond de volaille

300g de semoule

1 grenade

1 poignée de menthe ciselée

Facultatif : piments

Huile d’arachide

Huile d’olive ou de sésame

Frottez les morceaux de poulet de ras-el-hanout et faites-les brunir 1 min. à feu vif dans de l’huile d’arachide. Recouvrez de fond de volaille, assaisonnez, couvrez et laissez cuire 20 min. à feu doux. Ajoutez éventuellement quelques petits piments.

Enlevez le poulet et réservez. Versez la semoule en pluie dans le bouillon de cuisson, ajoutez le curcuma et laissez cuire 10 min. Couvrez, enlevez du feu et laissez le boulgour gonfler 10 min. supplémentaires. Quand la semoule a absorbé tout le liquide, égrainez à la fourchette et incorporez la menthe ciselée.

Servez la semoule épicée avec le poulet, parsemée de graines de grenade.