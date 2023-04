Recette de Candice : pâtes aux asperges vertes, amandes et basilic

Cette recette de Candice est une façon simple et savoureuse de préparer des pâtes aux asperges. Elle est composée de pâtes, d'asperges, d'amandes, de basilic et d'une sauce à base de crème fraîche et de parmesan pour une saveur riche et onctueuse.

Vous pouvez pousser la recette plus loin et faire vous-même vos pâtes fraîches dont Candice vous livre la recette via ce lien.

Ingrédients

500g de pâtes fraîches au choix

300g d’ asperges vertes coupées en tronçons

300g de petits pois surgelés

150g de pousses d’épinard

50g d’amandes effilées

3 louches de bouillon de poulet

3 c. à s. de crème fraîche liquide

Le zeste d’1 citron

1 bouquet de basilic

2 gousses d’ail écrasées

Parmesan

Sel et poivre

Huile d’olive

Préparation