Recette de Candice : Nougat maison

Suivez la recette du nougat maison aux amandes et pistaches.

Ingrédients

300 g de sucre

180 g de miel

100 g d’amandes entières

100 g de pistaches non salées décortiquées

1 blanc d’œuf

1 cuillerée à soupe d’eau

Préparation

Dans une poêle, faites griller les fruits secs sans ajouter de matière grasse. Dans une casserole, mélangez le miel, le sucre et l’eau. Faire chauffer doucement en mélangeant le tout jusqu’à atteindre 140°C (si vous ne possédez pas de thermomètre faites chauffer environ 5 minutes).

Montez le blanc en neige ferme et ajoutez le sirop chaud en filet tout en continuant à battre. Ajoutez les fruits secs et mélangez à l’aide d’une cuillère en bois. Versez le nougat sur une feuille de papier sulfurisé et recouvrez d’une seconde et étalez sur environ 1,5 cm. Laissez refroidir à température ambiante et découpez le nougat en petits cubes.