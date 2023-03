Recette de Candice : Macaronis au chou-fleur et au cheddar

Suivez la recette de macaronis au chou-fleur et au cheddar.

Ingrédient

300g de macaroni

1 petit chou-fleur

2 branches de thym

50g de beurre

50g de farine

600ml de lait entier

140g de cheddar, râpé

2 gousses d’ail, écrasées

Muscade

50g de chapelure

Sel et poivre du moulin

Préparation

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée. A 8 min. de la fin de la cuisson, ajoutez le chou-fleur détaillé. Egouttez et réservez.

Mettez le four en position grill.

Pendant ce temps, dans un poêlon, faites la béchamel. Faites fondre le beurre avant d’ajouter la farine. Poursuivez la cuisson 1 min. Versez le lait petit à petit, en fouettant, et laissez cuire quelques minutes pour que la sauce épaississe. Muscadez, salez, poivrez.

Hors du feu, ajoutez le cheddar et mélangez.

Versez la sauce sur les pâtes et le chou-fleur réservés et mélangez.

Transférez dans un plat à gratin et parsemez de chapelure agrémentée d’ail et de thym. Passez sous le grill du four 3 min.