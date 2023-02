Recette de Candice : Limonade maison fermentée au gingembre

Pour le levain de gingembre :

1 morceau de gingembre bio + du sucre + 300ml d’eau de source

Pour la limonade

1,5 litre d’eau plate

500ml de jus de citron

150g de miel

1c. à s. rase de levain de gingembre

Faites votre levain de gingembre (5 jours)

Jour 1 : Dans un bocal d’1 litre stérilisé (10 minutes à l’eau bouillante), mélangez 1 cm de gingembre bio non épluché et râpé à 1 c. à s. de sucre et 250ml d’eau de source. Réservez dans un endroit chaud.

Jour 2 : Ajoutez 1 cm de gingembre bio non épluché et râpé, 1 c. à s. de sucre et 50ml d’eau de source dans le bocal.

Jour 3, 4 et 5 : Ajoutez un peu de gingembre râpé et un peu de sucre, sans eau.

Au bout des 5 jours de fermentation, votre levain est prêt et peut être conservé à température ambiante. Chaque fois que vous l’utilisez, remettez un peu de gingembre, une cuiller de sucre et une cuiller d’eau dans le bocal.

Pour faire la limonade, mélangez tous les ingrédients et placez 3 heures au frais avant de consommer.