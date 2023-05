Recette de Candice : la meilleure salade de pommes de terre

Le smoothie est une boisson mixée à base de fruits ou de pulpe de fruit mais d'autres variantes existent aussi avec du lait, du thé ou des légumes. Les Américains tentent même de temps en temps de faire le mélange à base de beurre de cacahuètes ! La banane est un fruit largement utilisé car il donne une texture épaisse. Côté méditerranéen, du yaourt et du miel sont ajoutés aux fruits pour plus de crémeux, même si aux Etats-Unis, ce qui différencie les smoothies des milkshakes, c’est le fait qu’ils ne contiennent justement pas souvent de produits laitiers ou de crème glacée. Les Américains leur donnent un twist en leur ajoutant du soda ou de l’alcool. On ne joue évidemment plus vraiment la carte de l’ultra-sain dans ce cas-là.