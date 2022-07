Recette de Candice : idées de glaces et sorbets pour petits et grands à mettre en moules plastique

Au citron

Mélangez 60ml de jus de citron et 110g de sucre glace. Remuez, puis ajoutez 250ml d'eau pétillante.

Vanille, noix de coco et fruits de la passion

Mélangez 250ml de glace vanille ramollie avec 1/2 c. à c. d'extrait de noix de coco et 170g de chair de fruits de la passion.

A la framboise

Faites chauffer 150g de framboises surgelées, 155g de sucre glace et 1 c. à s. d'eau. Laissez frémir 5 min. puis filtrez la purée dans un tamis fin. Mélangez le jus récupéré avec 250ml d'eau pétillante.

Mangue et jus d'orange

Egouttez 450g de mangue au sirop, gardez 60ml du jus et mixez les fruits et le sirop réservé avec 125ml de jus d'orange.

Ananas et menthe

Mélangez 375ml de jus d'ananas, 2 c. à s. de sucre glace et quelques feuilles de menthe ciselées.

Vanille, fruits rouge et touche de miel

Mixez 420g de yaourt à la vanille, 150g de fruits rouges surgelés et 1 c. à s. de miel liquide.