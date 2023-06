Recette de Candice: Gâteau au café et au lait d’amandes à la mijoteuse

Gâteau au café et au lait d’amandes à la mijoteuse

300g de farine T45

300g de sucre roux de canne

320ml de lait d’amandes

1 c. à c. de sel

170ml d’huile de tournesol

1 sachet de levure chimique

½ c. à c. de bicarbonate de soude alimentaire

2 œufs battus à la fourchette

1 c. à c. de cannelle

1 c. à c. d’extrait de café (moka)

1 c. à c. de vinaigre blanc

Préparation

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine, le sucre et le sel. Ajoutez l’huile et l’extrait et mélangez pour obtenir une pâte grumeleuse.

Incorporez la levure, le bicarbonate et la cannelle.

Versez le lait, le vinaigre et les œufs et fouettez au batteur électrique.

Chemisez la cuve de papier sulfurisé et versez la pâte dans la mijoteuse.

Laissez cuire 2 heures sur high.

Servez le gâteau, froid ou tiède, découpé en rectangles.