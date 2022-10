Une recette réconfortante de saison et on ne peut plus facile issue du récapitulatif des recettes sucrées avec du potiron de Candice Kother. Voici comment faire un délicieux fondant au chocolat et au potiron.

Ingrédients

300 g de purée de potiron

100 g de chocolat fondant

100 g de compote de pomme

2 œufs

50 g de farine

50 g de sucre

1 pincée de cannelle

Préparation

Mélangez tous les ingrédients, et enfournez 30 min. à 180° (th. 6)

Bon appétit !