Recette de Candice: Dirty Chaï Latte Glacé Maison

Dirty Chaï Latte Glacé Maison

Pour 2 personnes

Préparation : 20 min. + mise au froid.

300ml d’eau / 700ml de lait végétal (avoine, soja, amande) / 1 cuillère à soupe de dirty chaï

tea (mélange de masala chaï et expresso)/ 1 gousse de vanille / 2 c. à s. de sucre / glaçons.

Faites bouillir l’eau dans une casserole ou à la bouilloire. Placez votre dirty chaï dans un

sachet ou une boule à thé, et faites-le infuser pendant 5 minutes.

Ajoutez le lait végétal, la gousse de vanille fendue en deux et le sucre. Laissez la préparation

infuser 15 minutes.

Retirez le sachet et la gousse de vanille. Versez votre dirty Chaï latte dans une bouteille en

verre, et laisser refroidir au minimum 3 heures.

Enfin, pour servir votre dirty chaï latte glacé, déposer quelques glaçons dans de grands verres.

Vous pouvez également le garnir de crème fouettée et de cannelle.