Recette de Candice : Dim sum maison au bœuf coco-curry rouge

Dim sum maison au bœuf coco-curry rouge

1 paquet de pâte won ton

400 g de bœuf haché

1 c. à s. de pâte de curry rouge

1 gousse d’ail

1 carotte

2 oignons nouveaux

3 cm de gingembre frais

5 c. à s. de lait de coco

2 c. à s. de Maïzena + 3 c. à s. d’eau

1 c. à c. d’huile de sésame

Dans un wok, faites chauffer un peu d’huile d’arachide et faites-y frire 30 sec. la gousse d’ail, le blancs des oignons finement émincés, le gingembre pelé et haché. Ajoutez la pâte de curry et poursuivez la cuisson 1 min. Ajoutez la viande et faites cuire 3 min. puis le lait de coco et la Maïzena délayée dans l’eau. Laissez cuire à feu vif 2 min. Ajoutez, les carottes et le vert des oignons finement émincés.

Etendez les carrés de pâte won ton, et déposez une bonne cuillère de farce au centre de la pâte. Repliez en deux (pour obtenir un triangle), repliez à nouveau les deux extrémités du triangle. Pincez fermement les coins. Déposez les raviolis obtenus dans un panier vapeur au-dessus d’une casserole d’eau en ébullition. Laissez cuire une vingtaine de minutes.