Recette de Candice: desserts légers

Clementini de Candice

Pour 8-10 verres à cocktail

Le jus de 6 clémentines (jus pressé frais) + 2 fruits pour le service

100ml de vodka

100ml de Cointreau (liqueur d’orange)

1 bouteille de Prosecco

Placez quelques coupes à martini ou des flûtes à champagne au congélateur jusqu’au service.

Mélangez le jus de clémentines, la vodka et le Cointreau dans un shaker et placez au réfrigérateur minimum 1h (jusqu’à 24h).

Au moment du service, détaillez les quartiers des 2 clémentines en fines lamelles, disposez-les au fond des verres à cocktails gelés et versez le mélange à la vodka jusqu’à la moitié des verres. Allongez ensuite au Prosecco.

Panna cotta à la vanille et à la fève tonka

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min. – Cuisson : 5 min. – Réfrigération : 2 h.

200 ml de crème fraîche liquide entière

200 ml de lait entier

3 feuilles de gélatine

2 sachets de sucre vanillé (15 g)

1 gousse de vanille

½ fève tonka

Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide.

Fendez la gousse de vanille en deux à l’aide d’un couteau pointu et grattez les graines.

Dans un poêlon, faites bouillir la crème, le lait, la gousse de vanille évidées, les graines de vanille et la fève tonka râpée finement.

Dès que la préparation bout, enlevez la gousse de vanille. Incorporez la gélatine essorée et fouettez vigoureusement pour qu’elle se dissolve parfaitement.

Versez la panna cotta dans des ramequins ou des verrines et placez au réfrigérateur 2 heures minimum.

Les + :

La panna cotta n’est pas un dessert riche en sucre, raison pour laquelle on l’accompagne souvent d’un coulis de fruits rouges ou d’un caramel. Selon vos goûts personnels, suivez la recette pour un dessert frais et léger, doublez les proportions de sucre ou servez-le couplé à un à-côté gourmand (filet de sirop d’érable, confiture, mousse de fruits, etc.).

Gratin de pamplemousses aux amandes

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min.

Cuisson : 40 min.

2 pamplemousses

Le zeste finement haché d’1 orange

4 œufs

150g de sucre

100g d’amandes effilées

150ml de liqueur d’orange (Cointreau, Grand Marnier, etc.) ou 150ml de sirop de clémentines aux épices

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Zestez une des oranges et hachez finement.

Pelez les oranges à vif et coupez-les en fines rondelles. Placez-les dans un plat à gratin. Placez les amandes effilées entre les couches d’oranges de manière aléatoire.

Fouettez les œufs avec le sucre, puis ajoutez l’alcool/le sirop et le zeste.

Enfournez 40 min.

Servez froid ou chaud avec de la crème fraîche, de la crème anglaise ou une boule de glace (si vous servez le gratin chaud).