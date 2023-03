Dahl de lentilles

Préparation : 5 min. - Cuisson : 1 h.

250 g de lentilles blondes

1 c. à s. de gingembre frais haché

1 c. à s. d’ail frais haché

10 graines de coriandre moulues

1 c. à c. de piment en poudre

1 c. à s. de curcuma

2 c. à s. de ghee

2 L d’eau

Faites revenir tous les condiments et épices dans le ghee. Ajoutez les lentilles et 500 ml d’eau. Ajoutez 500 ml d’eau en plus tous les 15 min (15’ – 30’ – 45’) et cuire 1 h. Servez en sauce épaisse sur du riz basmati.